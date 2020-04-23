Оценена эффективность арбидола при коронавирусе

Группа китайских ученых оценила эффективность противовирусных препаратов против коронавируса, в числе которых оказался арбидол, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В ходе исследования, выяснилось, что препараты лопинавир+ритонавир, а также арбидол бесполезны в борьбе с COVID-19.

"Мы обнаружили, что ни лопинавир+ритонавир, ни арбидол не улучшают клинические результаты, но могут вызвать побочные эффекты", - подчеркнул заместитель директора Центра инфекционных болезней Восьмой народной больницы Гуанчжоу Линхуа Ли.

Данные препараты были выбраны для тестирования, поскольку ранее китайская Национальная комиссия здравоохранения рекомендовала их для лечения коронавируса.

В исследовании приняли участие 86 пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания. 34 из них принимали лопинавир+ритонавир, 35 - арбидол, а остальные 17 - плацебо.

В ходе исследования выяснилось, что симптомы коронавируса у наблюдаемых не пропали, а компьютерная томография не показала улучшений. Вдобавок к этому пациенты из первых двух групп жаловались на диарею, тошноту и снижение аппетита. При этом зараженные, получавшие плацебо, с побочными эффектами не столкнулись.

"Судя по нашим выводам, врачи должны тщательно подумать, прежде чем выписывать инфицированным пациентам эти препараты", - отметил Ли.

Эксперт также напомнил, что на сегодняшний день самыми эффективными методами борьбы с коронавирусом являются самоизоляция и поддержание здорового состояния организма.