Названы самые опасные гаджеты на карантине

В период карантина можно сильно испортить зрение, если проводить слишком много времени за гаджетами. Об этом в интервью "Российской газете" заявил главный детский офтальмолог минздрава Ростовской области Александр Ушников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ушников считает, что во время нахождения на карантине люди часто проводят много времени перед телевизором, компьютером и смартфоном.

"Если делать это бездумно и постоянно, можно испортить зрение навсегда", - заметил врач, объясняя опасность гаджетов во время карантина. По его словам, именно смартфоны несут в себе самую большую угрозу для зрения. На втором месте, по оценке медика, находятся планшеты: "Многие мамы, чтобы дети не мешали им находиться в самоизоляции, дают их маленьким детям, включая мультфильмы". Ушников подчеркнул, что этого делать категорически нельзя.

Ноутбук и компьютер менее опасны, по мнению врача, однако пользованием стационарными девайсами тоже нельзя злоупотреблять. "Постоянное напряжение глазной мышцы может привести к ее спазму. Особенно, если человек часами смотрит в монитор", - заявил Александр Ушников.

Для взрослых специалист посоветовал пользоваться компьютерами не более пяти-шести раз в сутки, разделив подходы перерывами хотя бы в 30 минут.

Врач уточнил, что когда человек смотрит на экран, то он начинает моргать гораздо реже - примерно в два раза. В перерыв Ушников посоветовал подходить с окну, закрывать один глаз рукой, а другим фокусироваться зрением на объектах на улице, а затем смотреть на само стекло. Подобную гимнастику следует повторять для каждого глаза.