Эксперты из США и Европы назвали возможные причины гибели коронавируса

Ряд мировых экспертов высказали предположения о том, при каких обстоятельствах может погибнуть коронавирус.

В частности, американские специалисты пришли к выводу, что высокая температура и влажность, а также прямой солнечный свет оказывают губительное воздействие, а ученые из Великобритании и Германии ранее заявили об отсутствии риска заражения через продукты и их упаковку, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Существует, впрочем, и альтернативное мнение, сторонники которого рекомендуют совершать покупки в магазинах, используя одноразовые перчатки, и обрабатывать упаковку дезинфицирующими средствами

Солнце, воздух и вода

"Прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие и приводит к гибели вируса как на поверхности, так и в воздухе", - сообщил исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности по науке и технологиям США Уильям Брайан. По его словам, губительное воздействие на коронавирус оказывают также высокая температура и влажность.

Как рассказал Брайан на брифинге в Белом доме, исследователи установили, что при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80% вирус начинает гибнуть через две минуты, находясь на поверхности. При этом в воздухе он начинает разрушаться уже через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности в 20%.

Присутствовавший на брифинге президент США Дональд Трамп предположил, что если "тело [заразившегося] подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света" или будет "доставлен свет внутрь тела через кожу", это "окажет дезинфицирующий эффект", а коронавирус "исчезнет за минуту". "Как вы говорили, еще предстоит провести дополнительные испытания", - заключил хозяин Белого дома, обратившись к Брайану.

Упаковка не заразна

Об отсутствии доказательств того, что новый коронавирус может передаваться через продукты питания либо их упаковку, заявил накануне глава Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан.

"Я могу твердо заверить вас, что продовольственное обеспечение Америки находится в безопасности. <...> Что касается инфицирования, то у нас нет свидетельств того, что вирус передается через пищу или пищевую упаковку", - сказал он в эфире телекомпании CNN.

Хан отвечал на вопросы по поводу вероятных последствий закрытия в США десятка мясокомбинатов, у работников которых было выявлено заболевание, вызываемое новым коронавирусом.

Лучше перестраховаться

Ранее об отсутствии риска заражения через продукты и их упаковку заявили ученые из Великобритании и Германии. Обследовав поверхности в помещениях, где проживали инфицированные, эксперты не обнаружили жизнеспособного вируса на поверхностях.

Эти выводы отличаются от тех, к которым пришли исследователи одного из американских институтов: там установили, что коронавирус может выжить 24 часа на бумаге, три часа в аэрозолях и до трех дней на пластмассах и нержавеющей стали.

Комментируя результаты, полученные американскими коллегами, ученые из немецкого Института Роберта Коха отметили, что исследования в США велись в лабораторных условиях и потому недостаточно точно описывают риск заражения в повседневной жизни.

По словам доктора медицинских наук, главного врача инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Дениса Гусева, новый коронавирус способен сохраняться на поверхностях до трех суток и может передаваться не только воздушно-капельным, но и контактным путем. В этой связи медик порекомендовал при походе в магазин надевать не только защитную маску, но и перчатки, а по возвращении обрабатывать упаковки продуктов.