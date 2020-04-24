Национальный онкологический центр принимает участие в XI Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, проводимом онлайн

23 апреля начал свою работу XI Съезд онкологов и радиологов в формате видеосвязи, организованный Ассоциацией директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии.

На церемонии открытия министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко зачитал участникам конгресса поздравительное письмо президента России Владимира Путина.

Съезд, впервые проводимый в онлайн-формате, стал настоящим форумом для ученых и специалистов в этих областях для обмена опытом. За съездом наблюдали более 7000 участников из 10 стран.

На пленарном заседании Съезда делегаты подробно рассказали о работе, проделанной в области онкологии и рентгенорадиологии в своих странах, передовой практике и проблемах. В первый рабочий день Съезда были заслушаны доклады экспертов из разных стран. Среди этих докладов отчет об организации и успехах онкологической службы в Азербайджане был встречен с большим интересом.

Участникам конгресса будет представлено около 10 докладов и более 30 тезисов азербайджанских онкологов о заболеваниях молочной железы, онкологических операциях в сфере урологии, проктологии и других. На пленарных обсуждениях Национальный онкологический центр, присоединившийся к Съезду с большой группой специалистов, планирует обсудить текущие проблемы онкологических исследований в мире, рекомендации и мнения по лечению и обследованию онкологических больных во время пандемии коронавируса.

На Съезде было проинформировано о создании новой медали имени всемирно известного онколога-хирурга академика Николая Трапезникова, который много лет возглавлял Российский научный онкологический центр. Было отмечено, что решением Президиума Ассоциации эта медаль будет вручена ученым и специалистам, достигшим высоких результатов в области профилактики, лечения и научных исследований онкологических заболеваний в мире.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил участникам съезда, что единогласно принято решение о награждении новой медалью имени академика Николая Трапезникова генерального директора

Национального онкологического центра Азербайджана академика Джамиля Алиева. Участники съезда приветствовали это решение.

Академик Джамиль Алиев выразил глубокую благодарность руководству Ассоциации М.Мурашко, а также всем участникам конгресса за высокую оценку его деятельности.

Съезд продлится до 25 апреля.