Ученые подсчитали, насколько сокращает жизнь коронавирус

Коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека более чем на 10 лет. Об этом говорится в исследовании ученых национальной службы Шотландии, а также университетов Эдинбурга и Глазго, опубликованном на портале Wellcome Open Research, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В качестве эталона ученые взяли таблицы Всемирной организации здравоохранения, с помощью которых рассчитывают потерянные года жизни из-за различных болезней. Исследователи также использовали данные о смертности от коронавируса в Италии и ожидаемой продолжительности жизни в Великобритании.

Выяснилось, что в среднем мужчины теряли по 13 лет жизни из-за инфекции, а женщины - около 11 лет. "Среди пациентов, умирающих от COVID-19, по-видимому, существует значительная нагрузка с точки зрения потерянных лет жизни, соизмеримое с такими заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца или пневмония", - написали исследователи.

Они отметили, что корректировка на количество и вид долгосрочных заболеваний лишь незначительно снижает потерю лет от предполагаемой продолжительности жизни из-за смерти от инфекции.