Оценена эффективность самодельных масок

Самодельные маски обладают почти такой же эффективностью, как и респираторы класса N95, рекомендованные для медицинского персонала США. К такому выводу пришли ученые из Аргоннской национальной лаборатории в США. Их исследование доступно на сайте журнала ACS Nano, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно их отчетам, маски из двух слоев ткани разного типа, например, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99 процентов частиц аэрозолей.

Худшие результаты показали однослойные маски: они свободно пропускали наиболее мелкие частицы распыляемых в воздухе жидкости и частиц твердой материи.

Специалисты также оценили эффективность самодельных и медицинских масок в зависимости от их прилегания к лицу. Способность фильтрации частиц падала почти в два раза у всех типов масок, если оставался зазор между кожей и защитным средством.