Немецкий вирусолог рассказал об удивительном иммунитете к COVID-19

Важное заявление сделал ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен. Он считает, что часть населения может иметь иммунитет к коронавирусу COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Это те люди, которые ранее уже переболели одним из коронавирусов. Впервые коронавирусы были открыты учеными в 1965 году.

Кристиан Дростен отметил, что исследования показали, что у 34% пациентов, которые с коронавирусом SARS-CoV-2 не сталкивались, но их Т-клетки (клетки-киллеры) удивительным образом реагировали на коронавирус COVID-19. Проводимые в клинике Charite исследования показали, что ряд вызывающих простуду коронавирусов имеют сходные участки РНК с COVID-19. Именно они могут стимулировать реактивность Т-клеток к борьбе с SARS-CoV-2.

Результаты исследования, подчеркнул доктор Дростен, не позволяют сделать обобщение о том, что 34% населения могут иметь иммунитет против нового коронавируса. Но врач берлинской клиники подчеркнул, что это исследование может объяснить легкие или не выраженные случаи заболевания. Это может объясняться тем, что часть населения уже встречалась с другими видами коронавирусов. Но не дает гарантии, что пандемия быстрее завершится, отметил немецкий врач.