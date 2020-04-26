Какие лекарства нельзя хранить в холодильнике

Многие люди привыкли хранить лекарства в холодильнике вместе с продуктами. Однако в большинстве семей в холодильнике хранят практически все лекарства. На самом же деле большинство таблеток рекомендуется хранить при комнатной температуре 15-20 градусов. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, какие лекарства нельзя убирать в холодильник.

Гормональные препараты

Под воздействием высоких и низких температур лекарства могут потерять свои свойства. Эта особенность касается гормональных препаратов. Дело в том, что они хранятся в герметичной упаковке, поэтому холод для них "страшнее", чем жара. Если они не лежали на солнце, то смогут сохранить свои свойства даже при высоких температурах.

Витамины

Рекомендуемая температура для хранения витаминов остается в пределах 15-20 градусов. Это связано с целостностью оболочки, в которую упакованы таблетки.

При низких температурах она может замерзнуть и треснуть. В таком случае витамины не будут усваиваться организмом, поэтому будут бесполезны при применении.

Настойки

Настойки лекарственных трав не рекомендуется хранить в холодильнике, чтобы избежать их заморозки. Их нужно хранить в герметичной бутылке при комнатной температуре, подальше от солнечного света и влаги. Дело в том, что при попадании в холодные температуры, у многих настоек образуется осадок, который не растворяется даже после того, как поставить их в теплое место. Таким образом, она становится непригодна к применению.