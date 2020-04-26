Как микрофлора руководит нашим поведением

Устройство нашего организма, хоть и изучается достаточно долгое время, до конца остается непознанным. Дело в том числе касается и микрофлоры, которая вполне способна управлять нашими действиями. О том, как это происходит, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В толстом кишечнике человека обитает примерно в 10 раз больше бактерий, чем наших собственных клеток. Они не просто избавляются от всего непереваренного, а еще и влияют на наше поведение. Микроорганизмы способны вырабатывать некие соединения, схожие с нейромедиаторами человека, регулирующие наши чувства и эмоции.

Экспериментально данная теория пока подтверждения не получила, однако исследователи предполагают наличие взаимосвязи между нашими желаниями и жизнью бактерий.

Здесь необходимо подчеркнуть, что первичный процесс, например, чувство радости задает сам человек, а вторичный уже относится к нашей микрофлоре.

Долгое время энтеральная нервная система нашего кишечника не привлекала внимания ученых, однако позже оказалось, что выделяемые клетками органа пищеварения ферменты и гормоны сильно воздействуют на нас. Например, именно с помощью данных элементов ствол мозга и гипоталамус получают "сигнал сытости", прекратив пищеварение.

Кроме того, международная группа ученых уже выяснила, что наши болезни развиваются из-за проблем с микрофлорой в организме. Так, у большинства пациентов с Альцгеймером наблюдается серьезный кишечный дисбаланс, также как и у детей с аутизмом.

Важно "дружить" с собственной микрофлорой, понимая, что микроорганизмам тоже необходимо питаться, что они и делают, доедая за нами. Если же человек решил поголодать, то бактерии этого просто так не оставят, что приведет к нежелательным последствиям для всего организма.