Генетики нашли у коронавируса ослабляющую мутацию

Мутации могут сделать коронавирус еще опаснее, предупреждают китайские ученые. Они исследовали 11 штаммов SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что самые агрессивные его разновидности получили распространение в Италии и Испании. Как уточняется, агрессивные штаммы могут давать вирусную нагрузку в 270 раз больше. Отсюда более тяжелое течение болезни. Впрочем, не все изменения, которые происходят с патогеном, направлены на усиление. В одном из индийских образцов обнаружили, напротив, ослабляющую мутацию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Основная задача коронавируса - закрепиться в человеческой популяции, для этого он может снизить агрессивность. До сих пор ослабляющих мутаций у возбудителя COVID-19 обнаружено не было. Во всяком случае, об этом не сообщалось. Чтобы найти таковую, пришлось изучить свыше ста образцов из США, Китая, Испании, Италии, Швеции, Южной Кореи, Индии, Финляндии, Австралии, Бразилии и Непала.

Как же мутация работала? Она снижала способность патогена связываться с рецептором АПФ2 на клетках человека, и это делало вирус менее заразным и опасным. О том, что подобное обязательно произойдет, эксперты предупреждали еще в начале пандемии. Возможно, таким образом SARS-CoV-2 адаптируется к людям.

"Ему нужно размножиться, ему нужно быть эффективно переданным другому хозяину, но ему, с точки зрения экологии, совершенно не выгодно быть летальным. То, что мы сейчас видим, характерно для вирусов, которые недавно перешли к новому виду, не адаптировались. И часто такие вирусы вызывают более тяжелые инфекции, чем в своем родном виде. То есть, скорее всего, что у основного хозяина этот вирус вовсе не был таким опасным", - прокомментировал Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН.

Тщательный анализ образцов позволил совершить еще одно открытие. Несмотря на склонность к мутациям, наличие слабых и более агрессивных штаммов, в целом генетически новый патоген оказался довольно стабильным. Как выяснилось, при копировании он совершает гораздо меньше ошибок, чем его старший брат SARS или вирусы сезонного гриппа.

Если вернуться к индийской находке: да, необычный коронавирус частично утратил возможность цепляться за мембраны клеток своим шипом (или спайк-белком). Но при этом кодирующий его ген никак не изменился, а именно эти белки и являются потенциальными мишенями для большинства создаваемых сейчас вакцин против COVID-19.

Вообще мутации многое способны поведать о вирусе. Отслеживая их накопление, ученые могут составить, например, филогенетическое древо - с его помощью легко установить степень родства всех патогенов, задействованных в пандемии.

Так, в международной базе данных сейчас находятся геномы 38 вариантов коронавируса из России. Двигаясь от кончиков ветвей ближе к стволу дерева, можно узнать, что некоторые из них попали к нам из Италии, Франции, Голландии, США, даже Австралии. Однако предки тех вирусов получили распространение в основном в двух странах - это Бельгия и Великобритания. Возможно, когда древо еще разрастется, станет окончательно ясно, где на самом деле находился основной европейский очаг COVID-19. И совсем не факт, что клубочек приведет нас на Апеннины, как, наверное, многие считают.

Кроме того, любопытно будет проследить эволюцию индийского штамма - сумеет ли он образовать собственную бесконечную ветвь, и тем самым выполнить свое основное предназначение: остаться с людьми всерьез и надолго.