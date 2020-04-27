Почему синяк меняет цвет

Синяки образуются при повреждении мелких кровеносных сосудов в коже и под кожей. И со временем цвет синяка может меняться. "Рамблер" расскажет, почему это происходит, передает Day.Az.

Как правило, синяки образуются, когда человек получает травму, например, при падении или ударе. Кожные покровы остались неповрежденными, а вот расположенные под ними мелкие сосуды лопнули.

В первое время синяк будет красным. Такой цвет связан в первую очередь с тем, что кровь содержит гемоглобин. Через несколько часов после получения травмы гемоглобин начинает разрушаться - он переходит в стадию вердоглобина и в итоге становится синим.

Спустя несколько дней или недель, в зависимости от скорости регенерации, гематома приобретает зеленый оттенок. И через несколько суток разложение гемоглобина достигает стадии билирубина. На этом этапе синяк приобретает желтый оттенок. Такой цвет указывает на то, что гематома успешно заживает и скоро исчезнет.

Если сравнивать синяки у разных людей, то можно заметить, что у одних они синие, у других - фиолетовые. Это может зависеть от цвета кожи - на смуглой и на очень бледной коже гематомы будут смотреться по-разному. Также на оттенок синяка влияет количество гемоглобина в крови.

Иногда синяк бывает одновременно окрашен в разные цвета. Это происходит потому, что толщина кровоподтека в разных местах неодинакова.