Посиневшие пальцы назвали ранним признаком коронавируса

Медики из США обнаружили новый ранний симптом коронавируса. Это пурпурные или синие пятна, которые появляются на пальцах ног. Заболевшие испытывают боль при касании этих пятен. Примечательно, что при появлении этого симптома тест на COVID-19 может показать отрицательный результат, передает Day.Az со ссылкой на МедикФорум.

"Это проявление, которое происходит на ранней стадии заболевания. То есть сначала у вас появляется оно, а затем прогрессирует в болезнь. Иногда это может быть первой подсказкой, что у больного есть COVID-19 в том случае, если другие симптомы отсутствуют", - пояснили в Университете Пенсильвании.

Американские исследователи рассказали, что посинение пальцев ног проходит в течение 7-10 дней. Затем у заболевшего появляются типичные симптомы коронавируса.