Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт объяснил, что всегда имеется минимальное количество вирусов, способное вызвать заболевание. В случае с COVID-19 точное количество вирусных частиц неизвестно, но очевидно, что инфицирующая доза небольшая. При этом, если человек столкнется только с одной дозой, то у него есть большие шансы на легкую или даже бессимптомную форму болезни, а встретить 10 - это реальный риск для жизни, утверждает врач.

Комаровский рассказал, что наибольшая концентрация вируса бывает в больничных палатах, а также в малопроветриваемых помещениях с большим скоплением людей.