Названы самые опасные места во время пандемии коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил места, в которых наиболее велика вероятность заразиться коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению доктора, безусловным лидером является больничная палата интенсивной терапии. Также он указал на опасность общественного транспорта, в частности метро, храмов и других мест с большим скоплением людей.

Ранее Комаровский рассказал, что для заражения нужно получить определенную дозу вирусных частиц. Он пояснил, что организм способен справиться с единичными частицами, одна доза способна вызвать легкую или даже бессимптомную форму болезни, а ее десятикратное превышение является серьезным риском для жизни.