Лекарство против коронавируса оказалось опасным

Китайские ученые в ходе доклинических испытаний на мышах обнаружили, что одно из потенциальных лекарств против COVID-19 - GS-5734 или ремдесивир - может быть опасным для репродуктивной системы. Препринт исследования опубликован в репозитории bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

28 взрослых самцов мышей были распределены случайным образом по четырем группам, по семь особей в каждой. Первая группа стала контрольной, остальным животным в течение десяти дней вводили GS-5734 в различных дозах: 10, 50 и 150 микрограмм на мышь. На седьмой день после последней инъекции ученые взяли образцы тестикул и придаток семенников для морфологического анализа и оценки состояния сперматозоидов, включая их подвижность и концентрацию.

Оказалось, что GS-5734 вызывало снижение количества половых клеток и их подвижности, а также увеличение числа аномальных сперматозоидов. Доза 50 микрограмм на мышь приводила к значительному снижению подвижности сперматозоидов и повышению уровня аномалий. Сперматогенез серьезно ухудшился при дозе 150 микрограмм на мышь.

Ученые призывают к дополнительным исследования вероятной токсичности ремдесивира.

Ремдесивир был разработан для лечения геморрагической лихорадки Эбола, однако недавно стало известно, что он может быть эффективен против коронавируса. Исследователи протестировали лекарство против ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который является родственным коронавирусу SARS-CoV-2. Вирусологи сделали вывод, что ремдесивир является очень мощным ингибитором полимераз патогена.