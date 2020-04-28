https://news.day.az/medicine/1228898.html Известный российский врач предрек более смертоносную эпидемию, чем коронавирус
Известный российский врач предрек более смертоносную эпидемию, чем коронавирус
Врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" заявил, что мир ожидает более смертоносная эпидемия, чем нынешняя, пишет gazeta.ru.
По его словам, смертность грядущей эпидемии будет составлять 35-40%. Пандемия коронавируса дает человечеству возможность лучше подготовиться к будущим трудностям, считает доктор.
В России на данный момент зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом, 797 человек умерли, 7346 вылечились.
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