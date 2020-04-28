Известный российский врач предрек более смертоносную эпидемию, чем коронавирус

Врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" заявил, что мир ожидает более смертоносная эпидемия, чем нынешняя, пишет gazeta.ru.

По его словам, смертность грядущей эпидемии будет составлять 35-40%. Пандемия коронавируса дает человечеству возможность лучше подготовиться к будущим трудностям, считает доктор.

В России на данный момент зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом, 797 человек умерли, 7346 вылечились.