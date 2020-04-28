Главный пульмонолог России рассказал, как не пропустить тяжелую форму коронавируса

В эфире программы "60 минут" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев рассказал о работе в "красной зоне" УКБ №4 Сеченовского университета, новых методах борьбы с коронавирусом и выявленных особенностях протекания болезни, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Профессор сообщил, что в больнице на данный момент находятся 300 пациентов с COVID-19. Всего в клиниках Сеченовского университета - 2000 пациентов. Практически все они с пневмонией, многие имеют гипоксемию, а часть находится на ИВЛ.

Говоря об особой госпитальной терапии, пульмонолог уточнил, что она делится условно на три части. В антивирусной терапии пока не создана вакцина и используются с различным успехом известные препараты. Также применяется новый метод, направленный на устранение гипервоспалительного синдрома моноклональными антителами. И самый важный этап терапии - респираторная поддержка. Она включает в себя не только ИВЛ, но и все методы, которые используются на дореанимационных этапах: кислородотерапия, неинвазивная вентиляция и положение больного на животе.

Отвечая на вопрос о возможных легочных фиброзах после перенесенного заболевания COVID-19, Сергей Авдеев подчеркнул, что пока эта тема до конца не изучена. Легочный фиброз бывает после любого тяжелого воспалительного легочного процесса.

"Опыт наблюдения за пациентами, успешно вылечившимися от COVID-19, пока небольшой. И говорить, что обязательно присутствует легочный фиброз у излечившихся, мы пока не можем", - сказал он.

Кроме того, профессор подтвердил расхожую информацию о гендерной избирательности коронавируса. По его словам, женщины действительно болеют реже, чем мужчины, в процентном соотношении 60% к 40%. С точки зрения тяжести протекания болезни, пока определенных сведений нет, добавил Авдеев. А по поводу курильщиков имеются противоречивые данные. С одной стороны, по последним исследованиям, среди общего числа инфицированных - курильщиков меньше. С другой стороны, среди самых тяжелых, реанимационных, пациентов - их наоборот больше.

"Поэтому курение и COVID-19 - не совсем оформленная проблема. Мы ожидаем дальнейших исследований в этой области", - добавил ведущий пульмонолог Минздрава.

Между тем он отметил: легких пациентов COVID-19 намного больше, чем тяжелых. И всех больных коронавирусом совершенно не обязательно госпитализировать. Большинство из них могут находиться дома и лечиться самостоятельно под наблюдением врачей.

В заключение всем заболевшим коронавирусом профессор дал ценный совет, как не пропустить тяжелую форму: "Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом - это не высокая температура и кашель, а одышка. Нехватка воздуха сигнализирует о более тяжелой форме заболевания. В этой ситуации необходимо вновь обратиться за медицинской помощью с возможной госпитализацией".

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число заболевших COVID-19 в России на данный момент составляет почти 93,6 тысячи человек, из них более 48,4 тысячи - в Москве.