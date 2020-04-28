Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании раскрыли, что пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других мер по профилактике. Выводы исследователей, раскрывающие неожиданное последствие от карантинных мер, опубликованы на сайте издания The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На уменьшение случаев заболеваемости гриппом повлияют несколько факторов. Одним из них является правильное мытье рук теплой водой с мылом, и до пандемии к постоянной гигиене рук прибегали лишь 32 процента мужчин и 64 процента женщин. Результаты опроса, проведенного в марте 2020 года, показали, что уже 83 процента людей моют руки регулярно. Хотя неизвестно, тратят ли они на это необходимые 20 секунд, это может повлиять на распространение вирусов гриппа.

Поскольку школьники являются наиболее уязвимой для гриппа и ОРВИ группой населения, закрытие школ из-за пандемии и дистанционное обучение также ограничат передачу гриппа. Социальное дистанцирование, ограничение массовых собраний и удаленная работа затрудняют распространение респираторных вирусов от человека к человеку через кашель, чихание и разговор.

Однако пока не ясно, насколько человечество может ожидать снижение заболеваемости гриппом. Измерение количества инфицированных может быть сложной задачей. Симптомы гриппа могут быть похожи на симптомы других инфекций. Стоит также отметить, что учитываются только те пациенты, которые обращаются в медицинские учреждения с симптомами ОРВИ.

На второй неделе февраля 2020 года Япония сообщила о снижении заболеваемости гриппом на 60 процентов по сравнению с той же неделей в 2019 году. В Европе наблюдается похожая картина.