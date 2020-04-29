Во Франции изучают вопрос повторного использования медицинских масок

Ученые Национального научно-исследовательского центра (CNRS) и Французской комиссии по атомной энергии (CEA) начали изучать возможность повторного использования медицинских масок, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В издании Le Figaro сообщили, что в условиях пандемии коронавируса спрос на эти изделия вырос с пяти миллионов до 50 миллионов в неделю.

"Мы должны определить, позволяет ли тестируемая обработка избавиться от вируса, а также от других микроорганизмов, которые можно обнаружить в больничных условиях, таких как бактерии. После того, как маски будут обработаны в лаборатории, мы оценим их эксплуатационные характеристики: не нарушена ли целостность конструкции, сохранились ли волокна, пригодны ли они для вдыхания; сохранили ли они свои фильтрационные характеристики, чтобы оставаться эффективными и хорошо защищать от присутствующих в воздухе микроорганизмов", - рассказала Лоранс Ле Кок, преподаватель-исследователь из университета IMT Atlantique.

После этого специалистам предстоит протестировать количество возможных процедур.

Сейчас ученые отдают предпочтение таким способам очистки как процедура сухого тепла - нагрев выше 100 градусов. Также специалисты получили "очень хорошие результаты при стерилизации в автоклаве".

По данным издания, ученые "рассматривают возможность дезинфекции посредством облучения гамма- и бета-лучами, что сопряжено с внедрением специфического процесса сбора, обеззараживания и перераспределения".

По мнению экспертов, это могло бы позволить обработать миллион масок в день.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

По последним подсчетам, во всем мире установлено более 2,8 миллиона случаев заражения, умерли более 198 тысяч заболевших.