Объяснены симптомы коронавируса

Международная группа ученых выяснила, почему некоторые симптомы коронавируса встречаются у ограниченного числа пациентов.

Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает издание ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты Гарвардского университета (США) и Королевского колледжа Лондона (Великобритания) стремились выяснить, по какой причине многие инфицированные COVID-19 имеют тяжелые симптомы болезни, тогда как часть пациентов переносит заболевание легко. Также специалисты изучили происхождение неочевидных симптомов, вроде мышечных болей или потери обоняния. В результате ученые заключили, что некоторые симптомы имеют генетическую основу.

В частности, жар и лихорадку, усталость, диарею, потерю обоняния включили в число симптомов, которые передаются по наследству. Таким образом, они могут проявляться у ограниченного числа людей и мешать диагностике смертельного заболевания. В свою очередь, кашель, боли в груди и животе были названы распространенными маркерами коронавирусного заболевания. Медики подчеркнули, что на эти симптомы нужно обращать внимание в первую очередь.

Генетика также влияет на точность постановки диагноза при тестировании на COVID-19. Ученые заметили, что существует определенный генетический компонент, который может способствовать некорректному определению заболевания. В исследовании говорится, что диагностирование пациентов, имеющих данный компонент, может иметь погрешность от 30 до 80 процентов.

Издание ArsTechnica отметило, что к исследованию нужно относиться с некоторой долей скепсиса. В частности, данные для научной работы в основном собирались с помощью мобильного приложения, из-за чего выводы базируются на анализе относительно молодых пациентов. Также журналисты заметили, что исследование охватывает крайне короткий период - с 25 марта по 3 апреля.

В конце апреля американские врачи назвали несколько новых симптомов, на которые жаловались больные коронавирусом - озноб, дрожь от озноба, мышечные боли, головная боль, боль в горле, потеря вкуса и обоняния. Первоначально Центр контроля заболеваний (CDC) перечислил лишь три симптома COVID-19, к которым отнесли одышку, кашель и лихорадку.