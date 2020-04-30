Ученые обнаружили новые половые различия в характере течения COVID-19

Медики из Пекина выяснили, что мужчины и женщины одинаково часто заражаются коронавирусом нового типа, однако мужчины гораздо чаще попадают в реанимацию и вдвое чаще умирают от COVID-19. Их выводы были опубликованы в журнале Frontiers in Public Health, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еще в начале января мы заметили, что число мужчин, погибших от COVID-19, было несколько выше, чем женщин. Это заставило нас задуматься о том, с чем это связано - с повышенной вероятностью заражения SARS-CoV-2 или гибели от вируса. Никто раньше не проводил подобных исследований, что заставило нас провести свое расследование", - сообщил врач из госпиталя Тунжэнь в Пекине (Китай) Ян Цзинькуй, слова которого приводит пресс-служба журнала.

Практически с первых дней после начала эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане медики стали замечать, что вызываемая им болезнь COVID-19 значительно чаще заражает и уносит жизни мужчин, чем женщин.

Эти различия биологи изначально связывали с тем, что клетки легких мужчин содержат в себе значительно больше молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения, чем аналогичные тельца в органах дыхания женщин. Впоследствии, мнения специалистов разделились, хотя большинство медиков продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены этой болезни.

Разрыв между полами

Цзинькуй и его коллеги детально исследовали эту проблему, изучив статистику, полученную как при лечении больных в их собственном госпитале, так и в других больницах Китая. В общей сложности ученые рассмотрели истории болезней свыше 1 тыс. пациентов, принадлежавших к самым разным возрастным и социоэкономическим категориям.

Анализ этих данных неожиданным образом показал, что шансы заражения были примерно одинаковыми как для мужчин, так и для женщин, однако вероятность гибели от COVID-19 и развития осложнений значительно отличалась. В частности, доля мужчин среди жертв коронавируса составляла 70%, что было так же характерно и для числа пациентов, попавших в реанимацию и нуждавшихся в аппарате искусственного дыхания.

Что интересно, аналогичная картина наблюдалась и среди жителей Китая, перенесших атипичную пневмонию в 2003 году. Как предполагают ученые, это связано с тем, что ее возбудитель тоже использует рецепторы ACE2 для проникновения в клетки легких и других тканей тела человека.

Подобные различия в характере развития COVID-19 у представителей сильного и слабого пола, как считают ученые, необходимо учитывать как при прогнозировании дальнейшей эволюции эпидемии, так и при выборе методик лечения пациентов, уже заразившихся SARS-CoV-2.