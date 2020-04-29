Раскрыта опасность коронавируса для сердца

Ученые Вестминстерского университета в Великобритании раскрыли, каким образом коронавирус способен поражать сердце у людей без сердечно-сосудистых заболеваний. Выводы исследователей об опасности патогена для важных органов опубликованы на сайте издания The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При тяжелом течении COVID-19 может возникнуть миокардит - обширное воспаление сердечной мышцы (миокарда). Это изменяет электрическую проводимость в сердце и влияет на его способность качать кровь. В результате в органы, включая легкие, попадает меньше кислорода.

Патологические изменения функции сердца могут быть связаны с несколькими механизмами. Во-первых, показано, что у пациентов с пораженной сердечно-сосудистой системой на поверхности сердечных клеток имеется большое количество рецепторов ACE2, которые коронавирус использует для проникновения внутрь клетки-хозяина. Во-вторых, слабая иммунная система не способна адекватно бороться с инфекцией, что приводит к поражению жизненно важных органов.

Определить, поразили вирусы сердце или нет, можно по содержанию в крови белка тропонина. У тяжелобольных пациентов в Ухане, где началась пандемия, был зафиксирован высокий уровень тропонина. Однако у некоторых пациентов развивается молниеносный миокардит, причиной которого, как считается, может быть цитокиновый шторм - неуправляемая выработка биохимических сигналов, активизирующих провоспалительные клетки. В результате воспаление охватывает весь организм и приводит к полиорганной недостаточности.

Известно, что и другие респираторные вирусы приводят к сердечно-сосудистым осложнениям. Так, в 2009 году вирус свиного гриппа H1N1 у многих пациентов вызвал сбои в сердце, при этом 62 процента из них пострадали от молниеносного миокардита.