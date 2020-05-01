Раскрыта опасность сделанных с помощью иглы в домашних условиях татуировок

Дерматолог раскрыл опасность татуировок, сделанных самостоятельно в изоляции из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Фахима Латифа (Faheem Latheef), в связи с закрытием тату-салонов любители татуировок от скуки начали наносить рисунки на тело самостоятельно, используя иголки и чернила. Эксперт отмечает, что это занятие - небезопасно, и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

"Делать татуировки в домашних условиях особенно опасно, поскольку не существует надежного способа обеспечить полную стерилизацию используемой иглы - это может привести к аллергии, заражению крови различными инфекциями и вирусами, а также распространению бактерий", - пояснил дерматолог.

Медик также назвал признаки заражения: кожа в области поврежденного места становится красной и теплой. Англичанин предупреждает, что осложнения могут привести к необходимости введения внутривенных антибиотиков. Помимо этого, он подчеркнул, что со временем самодельная татуировка потеряет первоначальный вид, а на коже могут образоваться рубцы и шрамы.

Более того, по неосторожности иглой можно задеть кровеносные сосуды, что приводит к обильному кровотечению. "Если вы принимаете такие препараты, как аспирин, ибупрофен, варфарин, клопидогрел, то риск кровотечения возрастает вдвойне", - добавил он.