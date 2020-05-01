Симптомы рака, на которые обычно не обращают внимание

Предотвратить рак на ранней стадии гораздо легче, чем после того, как болезнь начала прогрессировать. Однако первые симптомы смертельного недуга подчас не вызывают у людей беспокойства, что вскоре оборачивается серьезными последствиями.

Какие симптомы должны заставить насторожиться и обратиться к врачу? Расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Язвы и незаживающие ранки во рту

Красные пятна на деснах и языке, небольшие язвы на мягких тканях ротовой полости, отек или онемение челюсти - все это может свидетельствовать о первой стадии рака полости рта. Не закрывайте глаза на проблему и обратитесь к специалисту.

Изменение родинок

Обладателем большого количества "отметин" на коже нужно быть всегда на стороже. Если родинки меняют внешний вид, изменяются в размере или кровоточат, это может сигнализировать о развитии рака кожи - меланомы. Внимательней стоит относиться и к родинкам, которые появились недавно, особенно если они необычного цвета или размера.

Постоянный кашель

Если у вас нет других симптомов ОРВИ, или вы переболели им больше трех недель назад, а кашель по-прежнему не проходит, - это тревожный сигнал. Беспричинный кашель может быть симптомом рака легких или лейкемии. Немедленно обратиться к врачу стоит еще и в том случае, если вы регулярно наблюдаете в мокроте капли крови.

Тошнота и боли в животе

Расстройство желудка или отравление - это не признаки онкологии. Но если вас тошнит на постоянной основе, а боли в животе практически не проходят, необходимо обратиться к врачу. Возможно, причиной дискомфорта является язва, но иногда подобные симптомы могут сигнализировать о раке желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы или лейкемии.