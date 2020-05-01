Как сныть применяют в народной медицине

Лекарственные свойства сныти, которые использовали несколько столетий назад, были забыты. На протяжении многих лет это растение было одним из самых востребованных из тех, которые обладали лечебными действиями. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, как можно использовать сныть в качестве лекарства.

Источник витаминов

Больше всего сныть ценили за то, что в ней очень много витаминов, поэтому весенние цветки употребляли в пищу вместе с крапивой и одуванчиком. В Средневековье растение служило средством против цинги и авитаминоза. Многие утверждают, что в сныти содержатся необходимые вещества, которых людям не хватает в период ранней весны, чтобы организм восстановился после зимних заморозков и отсутствия солнца.

Лечение желудка и кишечника

Отваром сныти лечат болезни желудочно-кишеченого тракта. Например, растение помогает при гастрите, язвенной болезни и может заменить отвар шиповника, который также рекомендуется при наличии этих хронических заболеваний. Стоит отметить, что для отвара используют не цветки и лепестки, а именно корни. Их заваривают и дают настояться, а потом употребляют перед каждым приемом пищи.

Очищение организма

Многим женщинам, которые интересуются здоровым питанием, известно такое понятие как "детокс". Вокруг этого процесса остаются спорные мнения врачей, но, если вы решились на очистку организма, попробуйте травяной чай из сныти. Он нормализует баланс воды в организме и регулирует работу кишечника. Чтобы приготовить чай, возьмите три столовые ложки высушенных листьев сныти и залейте их двумя стаканами кипятка, а затем оставьте на 10 минут. Такой чай рекомендуют употреблять в течение дня для очищения организма от токсинов.