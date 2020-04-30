Обнаружено новое средство от коронавируса

Международная группа ученых заявила, что полученные от лам антитела способны блокировать вирус SARS-CoV-2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на препринт исследования, опубликованного на сайте научного журнала Cell.

Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком. Первоначальные тесты показали, что антитела успешно блокируют проникновение и размножение вируса. "Это одно из первых антител, которое нейтрализует SARS-CoV-2", - заявил доцент биологических наук Техасского университета (США) Джейсон Маклиллан (Jason McLellan).

Тесты показали, что полученные антитела нужно вводить в организм человека заранее, как обычную прививку. Препарат демонстрировал высокую эффективность, если был введен в живой организм как минимум за один месяц до заражения. Также антитела можно использовать для лечения больных коронавирусом, чтобы снизить риск появления осложнений.

Один из участников исследования - аспирант Дэниэл Рэпп (Daniel Wrapp) - заявил, что исследование стартовало в 2016 году. Изначально по понятным причинам специалисты не ставили задачу найти лекарство от коронавируса нового типа: "Это было обычным фундаментальным исследованием". В результате тестов полученные от девятимесячной ламы антитела показали эффективность против SARS-CoV-1 и MERS-CoV - родственные SARS-CoV-2 коронавирусы.

По задумке ученых, полученный препарат можно было бы вводить уязвимым к COVID-19 группам, например, пенсионерам или людям с хроническими заболеваниями. Тем не менее выводы экспертов нуждаются в научной апробации, окончательная версия исследования будет опубликована 5 мая.