https://news.day.az/medicine/1230221.html Назван новый срок инкубационного периода заражения коронавирусом
Назван новый срок инкубационного периода заражения коронавирусом
Директор НИИ им. Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков рассказал, сколько может длиться инкубационный период заражения коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, инкубационный период может длиться до трех недель.
"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Также он призвал ответственнее относиться к карантину.
Глава НИИ им. Склифосовского отметил, что в последнее время тяжелых пациентов с пневмонией стало больше, чем несколько недель назад.
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