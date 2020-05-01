Назван новый срок инкубационного периода заражения коронавирусом

Директор НИИ им. Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков рассказал, сколько может длиться инкубационный период заражения коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, инкубационный период может длиться до трех недель.

"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.

Также он призвал ответственнее относиться к карантину.

Глава НИИ им. Склифосовского отметил, что в последнее время тяжелых пациентов с пневмонией стало больше, чем несколько недель назад.