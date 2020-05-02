Бороться с раком поможет "рюкзак"

Микрочастицы, позволяющие иммунной системе эффективнее бороться с опухолями, создали и опробовали на лабораторных мышах ученые Гарвардского университета в США. Исследователи лаборатории Самира Митраготри сконструировали частицу, призванную помочь макрофагам - иммунным клеткам, убивающим в организме зараженные, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В зависимости от окружающих их микрочастиц макрофаги выбирают направление действия, поглощая патогены (фенотип М1) либо регулируя рост ткани (фенотип М2). Раковые опухоли способны "переключить" макрофаг на нужный им фенотип и переманить на свою сторону. В результате макрофаги, наоборот, способствуют росту опухолей и распространению метастаз.

Ученые лаборатории Митраготри создали "рюкзак" для макрофагов - он состоит из микрочастиц гидрофильного поливинилового спирта, в котором растворен интерферон гамма, и цепляется полимерами к поверхности клетки. Вещество в составе "рюкзака" переключает фенотип и обладает собственными противоопухолевыми свойствами.

"Рюкзаки", выделяющие цитокины, способны поддерживать макрофаги в противоопухолевом режиме до пяти дней после их доставки к опухоли. Результаты работы ученых опубликованы на сайте Гарвардской школы инжиниринга и прикладных наук и в журнале Science Advances.