Как мы съедаем 40 ложек скрытого сахара в день

Согласно рекомендациям кардиологов, человеку в среднем можно употреблять около шести ложек сахара в день. Такое количество не влияет на наш организм, и рафинад свободно расщепляется и переваривается. Day.Az со ссылкой на Рамблер поясняет, почему человек неосознанно увеличивает ежедневную дозу сахара и к чему это приводит.

Откуда же он берется

Ученые утверждают: пищевые компании постоянно увеличивают содержание сахара в своих продуктах, чтобы сделать их более привлекательными для потребителя. Исследование, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации, показало, что диета с высоким содержанием сахара так же смертельна, как и диета с высоким содержанием жиров.

Когда речь идет о повышении уровня холестерина и повышении риска сердечных заболеваний, врачи связывают это с употреблением жирной пищи, забывая о вреде сахара.

Общее потребление сахара значительно возросло в последние десятилетия, в основном из-за увеличения потребления добавленных сахаров. Их называют подсластителями, используемыми пищевой промышленностью и потребителями в качестве ингредиентов в готовых продуктах для улучшения вкуса. Добавленные сахара не только делают пищу насыщенной, с ярко выраженным вкусом и запахом, но и приводят к лишнему весу, заболеваниям сердца, нарушению восприимчивости к инсулину и лептину, ухудшению памяти. И это далеко не весь список.

Постоянное чувство голода

Гормон лептин сообщает вашему мозгу, что вы наелись. Но фруктоза препятствует попаданию лептина в мозг и создает чувство голода. Такое противоречие происходит, когда вы употребляете несколько ложек сахара. Ваш организм не понимает, что съеденного количества ему достаточно, поэтому требует от вас дополнительной порции. Сахар обладает интересной особенностью: чем больше сладкого съедено, тем быстрее опять захочется есть. Каждый чай с конфетами после ужина может заставить вас спустя полчаса опять побежать к холодильнику.

Настоящая зависимость

Несмотря на то, что не все врачи поддерживают идею о существовании пищевой зависимости, это вполне реальное явление, хотя и несколько отличающееся от других видов зависимости.

Например, известный факт, что люди, старающиеся бросить курить, начинают есть больше сладкого. Одна из гипотез: таким образом мозг подменяет действие веществ, вызывающих зависимость.

Хотя все может быть гораздо проще: люди привыкают к еде, которая им нравится, и не имеет значения, есть там сахар или нет.

Дефицит питательных веществ

Сами того не замечая, мы лишаем себя жизненно необходимого количества витаминов и минералов. Продукты с высоким содержанием сахара заменяют натуральные продукты и тем самым приводят к дефициту питательных веществ в организме. Вы потребляете много калорий из сахара, но не получаете достаточного количества витамина D, кальция или калия. Такой дисбаланс приводит к снижению работоспособности, мышечной слабости и повышенной ломкости костей.

Падагра

"Болезнь королей" может быть вызвана неумеренностью в еде и напитках. Несмотря на то, что наше питание изменилось со времен правления королей, эта болезненная форма артрита становится все более распространенным явлением в современном мире. Очень часто подагра развивается на фоне уже имеющегося сахарного диабета и осложняет его течение.