Как ношение маски может повысить риски заражения

Одним из самых популярных сейчас товаров становятся медицинские маски. Практически во всем мире люди стали скупать маски, шить их самостоятельно или пытаться сделать их из подручных средств.

Однако споры о необходимости ношения масок до сих пор не закончились, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Пока точно известно лишь то, что инфицированному человеку обязательно нужна маска, чтобы минимизировать риски заразить окружающих. Но что на счет здоровых людей?

"Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить - не соблюдать дистанцию, не мыть руки, - вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции", - рассказала СМИ представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

В ВОЗ отметили, что на здоровому человеку также следует носить маску, но только при определенных условиях.

"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна.

Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска", - отметила эксперт.

При этом маска может и, наоборот, повысить риски, если носить ее неправильно, как делает большинство людей, не знакомых с основными правилами безопасности.

Так, на улицах мы, действительно, видим немало людей в масках. Но как они их надевают? Как правило, человек выходит из подъезда и надевает маску. Но до этого он трогает руками поручни дверей. В процессе люди держат руками телефон, пакеты и продукты, но придя домой этими же руками снимают маску и тольео потом моют руки.

"Наблюдаю, как подавляющее большинство народу на входе натягивают маску на лицо, а на выходе стягивают ее на шею, при входе в следующий магазин/автобус натягивают снова теми же самыми руками, которыми только что трогали поручни, ручки дверей, деньги...", - рассказывают в Сети.

Специалисты считают, что в этом случае маска сама становится рассадником инфекции, и риски заразиться только повышаются.

Кроме того, срок жизни вируса на медицинских масках один из самых высоких. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты Медицинского факультета Гонконгского университета и Школы общественного здоровья.

Так, практически самой большой "живучестью" вирус обладает на хирургической маске. Оказывается, даже через неделю на ее поверхности остаются следы от его частиц.