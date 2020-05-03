Что будет, если постоянно хрустеть суставами

У многих людей есть привычка хрустеть пальцами, раздражая при этом окружающих. Существует мнение, что постоянный хруст суставов может привести к серьезным заболеваниям. Так ли это на самом деле - передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Сразу скажем, что никаких проблем из-за хруста суставов у вас не появится. Это полностью безвредная привычка. Дело в том, что полости и стыки между суставами заполняет специальная синовиальная жидкость, которая выполняет роль смазки. В этой жидкости содержится диоксид углерода в растворенном виде. И во время резких движений пальцами или другими частями тела в полостях между суставами образуются пузырьки, они лопаются и становятся причиной характерного хруста.

После этого пузырьки продолжают растворяться в жидкости минимум 15 минут, поэтому невозможно постоянно сидеть и хрустеть суставами.

Таким образом, данная привычка не приведет к серьезным последствиям и заболеваниям.

Профессор Дональд Унгер практически всю свою жизнь искал доказательства данного факта. На протяжении 50 лет он каждый день хрустел пальцами на одной руке, а на другой нет. По окончании эксперимента Дональд не выявил никакой разницы, постоянный хруст суставами никак не повлиял на его здоровье. За это Унгер был удостоен Шнобелевской премии.