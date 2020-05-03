Назван лучший материал для масок

Респираторы №95 и медицинские маски сейчас в дефиците, поэтому многие люди либо заказывают дизайнерские маски онлайн, либо шьют их из подручных средств самостоятельно.

Однако не весь материал для этого подходит, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Многие ткани оказываются такими же бесполезными, как и их отсутствие.

Ученые выяснили, какие же маски все-таки самые эффективные. В ходе эксперимента они использовали аэрозольную камеру для получения частиц диаметром от 10 нм до 6 мкм.

Вентилятор пропускал через разные лоскуты ткани частицы со скоростью равную спокойному дыханию человека.

Лучшей комбинацией оказался хлопок вместе с шелком или шифоном. Сочетание одного слоя хлопкового лоскута и двух слоев шифона на 80-99% отфильтровывает аэрозольные частицы.

Как известно, COVID-19 передается воздушно-капельным путем. А механический барьер из хлопка и электростатический барьер из шелка не дают инфекции шанса.