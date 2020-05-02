Как правильно пользоваться масками

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что ношение масок и других средств индивидуальной защиты обязательно на данном этапе развития ситуации с распространением коронавируса в России, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Онищенко уверен, что медицинские маски нужно носить, чтобы зараженные коронавирусом, которые болеют без симптомов, не распространяли его. Однако простого ношения маски недостаточно. Онищенко напомнил, что носить ее нужно правильно, в соответствие с инструкцией. И утилизовать как опасные отходы с проведением обеззараживающих мероприятий, а не как простой бытовой мусор.

Депутат пояснил, что на наружном слое маски коронавирус может жить до семи дней, на внутреннем - до четырех. Поэтому одноразовую маску необходимо утилизировать сразу после использования, упаковка в полиэтиленовый мешок считается достаточной. По разным данным, от 70 до 82% больных коронавирусной инфекцией переносят заболевание без выраженных симптомов, и маска поможет не распространять инфекцию.

Онищенко подчеркнул, что для медперсонала в больнице, где лечат людей с коронавирусом, нужно не менее 10 одноразовых масок на смену, чтобы была возможность менять их каждые два часа, а также для поездки на работу и домой. В медучреждениях принимаются экстренные меры, закупаются специальные печи для утилизации масок и респираторов.