Назван главный признак коронавируса

Изменение вкусовых ощущений является главным признаком коронавируса.

Об этом телеканалу "Звезда" сообщил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Инфекция коронавируса начинается с того, что человек перестает ощущать комфортно запахи и у него происходит инверсия вкуса, то есть меняются вкусовые ощущения", - уточнил он.

При этом, по словам Зайцева, температура тела может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). "Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе", - отметил медик.

Ранее 2 мая специалисты Роспотребнадзора перечислили различия между симптомами сезонной аллергии и коронавирусной инфекции. Утверждалось, что при сезонной аллергии (поллинозе), в отличие от COVID-19, температура остается в норме, отсутствуют выраженные слабость и утомляемость, а также нет кашля и одышки (исключения составляют пациенты с бронхиальной астмой). Основными симптомами аллергии являются насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и кожный зуд.

По последним данным, в России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1222 человека скончались в результате пандемии, 15 тысячам пациентов удалось вылечиться.