Врач рассказал, как остановить пандемию коронавируса

Директор Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал способ остановки пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Соответствующее заявление он сделал в эфире РЕН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что для сдерживания распространения коронавирусной инфекции необходимо расширять охват тестирования, а также повысить выявляемость заболевания.

Врач добавил, что власти развивают систему диагностики коронавируса "не только среди подозреваемых, но и просто среди населения".

Гинцбург подчеркнул, что чем раньше удается определить зараженных, тем быстрее получается их изолировать и начать лечение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.