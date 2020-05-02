Ученые обнаружили новый способ заражения коронавирусом

Голландские ученые из Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета выяснили, что существует еще один способ передачи коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, результаты исследования опубликовали на портале Eurekalert.

Отмечается, что специалисты проследили за тем, как вирус воздействует на клетки кишечника, и пришли к выводу, что число инфицированных клеток возрастало и они быстро заражались после добавлении к органоидам COVID.

По мнению ученых, еще одним способом заражения коронавирусом могут стать грязные руки, поскольку у многих из зараженных были такие симптомы как диарея и тошнота. Частицы вируса также нашли в стуле излечившихся от заболевания.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса (вызывает болезнь COVID-19). Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.