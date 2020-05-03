Врач описала катастрофические последствия коронавируса

Врач-патоморфолог Лилия Селиванова рассказала о катастрофических последствиях COVID-19, которые видела впервые в своей карьере. Об этом пишет "Московский комсомолец", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Селивановой, после исследования десяти умерших, зараженных коронавирусом и подключенных к аппарату ИВЛ, она обнаружила в альвеолах погибших плотную ячеистую отечную жидкость. При этом судить о том, что является причиной возникновения наблюдаемого явления, пока сложно, так как вирус еще изучается.

"Меня также поразило наличие выраженного тромбоэмболического синдрома (острая закупорка кровеносного сосуда тромбом). Однако у нас есть хорошо проработанные гипотезы возникновения этого явления, связанные с механизмом воздействия вируса на организм человека", - заключила Селиванова.

По последним данным в России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления. За сутки прирост составил более 10 тысяч зараженных.