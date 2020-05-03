Объяснена важность ношения маски во время эпидемии коронавируса

Ношение масок во время эпидемии может обезопасить людей и уменьшить число новых зараженных коронавирусом. Важность соблюдения этих мер объяснил заслуженный врач России Сергей Дорофеев в интервью "360", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас пытаются достучаться до людей. Говорят: "Не ходите, ну если ходите, хотя бы соблюдайте правила". Но можно дождаться ситуации, когда власть скажет: "Все, теперь со штрафами, полицией и принудительной изоляцией". Может до этого дойти, если не проявлять элементарную сознательность", - сказал Дорофеев.

По его словам, коронавирусом можно заразиться просто пройдя мимо носителя, и хотя заболевание может никак не проявлять себя, "можно самому не заболеть, но при этом принести вирус домой, где передать его родным". Дорофеев подчеркивает, что если маски будут использовать все люди, носитель возбудителя не сможет передать его остальным.