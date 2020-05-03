Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы

Коронавирус способен поражать любые органы человека. Об этом стало известно в ходе последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции, сообщил "Интерфаксу" главный эпидемиолог минздрава России, академик РАН Николай Брико, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, клинические проявления коронавируса крайне разнообразны. Так, у одних пациентов заболевание может протекать бессимптомно или иметь признаки, характерные для других ОРВИ. В то же время у других инфицированных возникает пневмония различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, а также поражение сосудов, нервной системы и других внутренних органов.

"Поражаться могут любые органы и системы человека. Среди госпитализированных пациентов более 90 процентов имеют пневмонию, ДВС-синдром - более 50 процентов, острое повреждение почек - около 15 процентов и повреждение миокарда - более 20 процентов", - уточнил Брико.

При этом он пояснил, что рецепторы ACE2, к которым чаще всего прикрепляется возбудитель инфекции, представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, центральной нервной системы.