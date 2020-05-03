В числе ранних симптомов коронавируса назвали похмелье без алкоголя

Если утром появились все признаки похмелья - слабость, тяжесть, тремор, боль в глазах, повышенная температура, а возлияний накануне не было, возможно произошло заражение коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом заявил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Обычно такие симптомы проявляются в первые два-три дня заболевания. Потом инфекция спускается до трахеи, голос становится сиплым, начинаются приступы удушья. Без лечения начинается поражение бронхов и легких, сопровождающееся спазмами и нехваткой воздуха.

Зайцев порекомендовал прислушиваться к собственным ощущениям и при малейших признаках заболевания обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что новый коронавирус может поражать любые органы и системы человека. Гглавный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико рассказал, что возбудитель COVID-19 чаще всего прикрепляется к рецепторам АСЕ2, а они есть на клетках почек, пищевода, мочевого пузыря, дыхательного тракта, сердца, ЦНС и пр. Поэтому 90% госпитализированных с коронавирусом имеют пневмонию, 50% - ДВС-синдром, 15% - проблемы с почками. У 20% поврежден миокард.