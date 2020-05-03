Канадские ученые нашли антитела к коронавирусу

Канадские ученые обнаружили антитела, которые, возможно, помогут создать лекарство от нового коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.

По его словам, результаты исследовательской деятельности по поиску вакцины от коронавируса, которую финансируют канадские власти, начали приносить первые результаты. "Они (ученые - прим. ТАСС) обнаружили антитела, которые могут быть использованы в лекарствах для лечения от этого вируса", - сказал Трюдо. Премьер-министр добавил, что уже в начале июля ученые могут начать тестировать лекарство на людях. Он также сообщил, что правительство выделит компании, специалисты которой смогли обнаружить эти антитела, на данные исследования дополнительно 175 млн канадских долларов (около $125 млн).

Ранее Трюдо заявил, что Оттава направит 1,1 млрд канадских долларов ($780 млн) на поддержку исследований по поиску вакцины от коронавируса и проведение масштабного тестирования населения.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени заразились 57 тыс. человек, 3 606 инфицированных умерли. Случаи заражения отмечены теперь во всех 13 канадских регионах, в четверг первый инфицированный был выявлен на арктической территории Нунавут. Больше всего заразившихся в провинциях Квебек (29 656), Онтарио (17 553) и Альберта (5 670). Тестирование на наличие коронавируса в Канаде прошли 893,4 тыс. человек, 24,4 тыс. заболевших выздоровели.

28 апреля Трюдо заявил, что Канада в настоящее время находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он информировал, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.