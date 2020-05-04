Ученые заявили, что социальная дистанция может остаться до 2022 года

Гарвардские ученые сделали заявление, что жителям планеты придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга вплоть до 2022 года в случае, если вакцина или лекарство от коронавирусной инфекции не появятся до этого времени а также не увеличатся возможности интенсивной терапии.

Результаты исследования опубликовал журнал Science, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Во всех смоделированных сценариях SARS-CoV-2 был способен вызвать существенную вспышку независимо от времени его выявления", - заявляют специалисты.

Исследование провели при помощи компьютерного моделирования. В нем специалисты спрогнозировали распространение коронавирусной инфекциии в различных ситуациях.

Ученые отмечают, что социальное дистанцирование будет необходимо соблюдать лишь во время новых вспышек заболевания, "как при обычном гриппе".

Также отмечается, что главным фактором, от которого зависит дальнейшее распространение пандемии, будет возможность новых волн коронавируса и его зависимость от времени года.