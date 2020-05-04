Врач назвала одну из главных причин ухудшения иммунитета человека
Иммунитет людей может ослабевать из-за бесконтрольного употребления антибиотиков. Врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Известиями" назвала эту причину ухудшения иммунитета человека одной из главных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По мнению специалиста, из-за ухудшения иммунитета организм взрослых и детей уязвим перед болезнями и может не справиться с коронавирусом. При этом Аплетаева напомнила, что антибиотики не уничтожают вирусы, а ими лечат бактериальные инфекции, проявляющиеся при возникновении осложнений от вирусных заболеваний.
Аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко добавила, что бесконтрольное употребление антибиотиков влияет на микрофлору человеческого организма. Она становится устойчивее к лекарствам.
В России на сегодняшний день заражены свыше 134 тыс. человек, выздоровели более 16,6 тыс., а умерли - 1 280.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре