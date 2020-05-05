Эксперт рассказал о вероятности смерти от коронавируса у людей младше 40 лет

Вероятность летального исхода от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, у людей младше 40 лет оставляет 0,2%, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вероятность летального исхода для пациентов младше 40 лет составляет около 0,2%, для пациентов старше 60 лет достигает 3,6% и для тех, кто старше 80 - почти 15%. Своевременность оказания медицинской помощи также играет свою роль", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

По слова Брико, анализ летальных исходов свидетельствует о том, что в большинстве случаев люди слишком поздно обращаются за помощью.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.