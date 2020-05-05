https://news.day.az/medicine/1231388.html Одна из итальянских вакцин от коронавируса успешно прошла испытания на мышах
Одна из итальянских вакцин от коронавируса успешно прошла испытания на мышах
Вакцина от коронавируса, которая разрабатывается итальянской компанией Takis продемонстрировала свою эффективность в ходе испытаний на мышах.
Об этом в понедельник сообщило агентство ANSA со ссылкой на руководство компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, антитела, введенные с вакциной в организм мышей, заблокировали развитие вируса. Данные испытания были проведены на базе лаборатории Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме. Как указывает агентство, испытания на людях начнутся не ранее осени.
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