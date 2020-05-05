Одна из итальянских вакцин от коронавируса успешно прошла испытания на мышах

Вакцина от коронавируса, которая разрабатывается итальянской компанией Takis продемонстрировала свою эффективность в ходе испытаний на мышах.

Об этом в понедельник сообщило агентство ANSA со ссылкой на руководство компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, антитела, введенные с вакциной в организм мышей, заблокировали развитие вируса. Данные испытания были проведены на базе лаборатории Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме. Как указывает агентство, испытания на людях начнутся не ранее осени.