Чем низкое артериальное давление опаснее высокого

Известно, что высокое кровяное давление повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако низкие значения могут быть гораздо опаснее, чем высокие, если возраст человека превышает 75 лет. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет об этом подробнее.

В Великобритании провели исследование, которое показало, что пожилые люди с артериальным давлением ниже 130/80 мм рт. ст. подвержены повышенному риску смерти в течение ближайшего десятилетия.

Исследование в рамках своей диссертации проводила Гериатр Джейн Масоли. Она изучила более 400 тысяч медицинских карт пациентов.

Причинами низкого кровяного давления могут стать обезвоживание или серьезные медицинские или хирургические нарушения. Такое давление сопровождается следующими симптомами:

- головокружение;

- обморок;

- затуманенное зрение;

- тошнота;

- усталость;

- отсутствие концентрации.

Сильно пониженное кровяное давление может лишить организм кислорода для выполнения его нормальных функций, что приведёт к повреждению вашего сердца и мозга.