Какие привычки убивают спину

Ежедневно с болью в спине сталкивается множество людей по всему миру. Многие из них не могут объяснить причину боли. Происходит так из-за того, что спину убивают повседневные привычки, о вреде которых мы даже не подозреваем. Какие именно, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Неправильное" рабочее место

Как правило, кресла в офисах имеют обратный наклон сиденья. Таким образом, усаживаясь в него, мы словно съезжаем к спинке кресла. Однако для опорно-двигательного аппарата куда лучше кресло, которое имеет небольшой наклон вперед. Такое сиденье заставит нас упираться ногами в пол, чтобы не съехать со стула, благодаря чему задняя мышечная цепь начнет работать эффективно.

Рюкзак на одном плече

Многим кажется, что носить рюкзак на одном плече гораздо удобней, но на самом деле за такое "удобство" спина вам точно не скажет "спасибо". Подобная привычка заметно ухудшает осанку и создает лишнюю нагрузку на спину.

Плохо подобранная обувь

Выбирая обувь, нередко мы жертвуем комфортом в пользу внешних характеристик. А между тем удобная обувь - залог здоровой спины. Если ботинки сковывают движения, наши стопы деформируются. Подобный дисбаланс передает сигналы в спину, из-за чего последняя начинает болеть.