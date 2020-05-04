Ученые опубликовали новые снимки COVID-19

Британские ученые из Университета Данди опубликовали новые изображения коронавируса, передает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Они объяснили, что на данных снимках изображен процесс размножения коронавируса в кишечнике. Исследователи напомнили, что примерно треть пациентов с COVID-19 имеют желудочно-кишечную симптоматику.

Отмечается, что снимки были сделаны с применением самого мощного в мире микроскопа, благодаря чему имеют разрешение, которое в 500-1000 раз больше, чем у изображений, сделанных на iPhone.