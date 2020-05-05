Так размножается коронавирус

Британские ученые из Университета Данди опубликовали новые фотографии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Sun.

Они объяснили, что на данных снимках изображен процесс размножения коронавируса в кишечнике. Исследователи напомнили, что примерно треть пациентов с COVID-19 испытывает желудочно-кишечные симптомы.

Отмечается, что снимки были сделаны с применением самого мощного в мире микроскопа, благодаря чему имеют очень высокое разрешение.