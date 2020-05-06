Израильский прорыв: выявлены антитела, которые активно атакуют коронавирус

Израильские ученые выявили антитела, активно атакующие коронавирус в организме человека. Они могут быть использованы для создания вакцины против COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента", - цитирует портал министра обороны Израиля Нафтали Беннетта.

Сообщается, что глава военного ведомства посетил лабораторию израильского Института биологических исследований и там ему продемонстрировали, как работают эти антитела.

Теперь, по словам Беннетта, идет регистрация патентов, а затем начнется коммерческое производство вакцины.

Министр добавил, что гордится израильскими исследователями, которые "сделали огромные шаги" в борьбе с коронавирусом.